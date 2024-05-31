Израильские силы убили не менее 12 палестинцев в результате авиаудара в Рафахе на юге Газы в четверг, сообщают медики Газы. Бои также продолжаются в других районах прибрежного анклава.

По данным медиков, 12 палестинцев были убиты, когда они пытались забрать тело гражданского лица в центре Рафаха. Еще один палестинский мирный житель погиб в результате авиаудара по лагерю беженцев Аль-Шати к западу от Газы в северной части густонаселенного эксклава, сообщают медики.

Израиль продолжил наступление на Рафах на следующий день после того, как заявил, что его силы взяли под контроль буферную зону вдоль границы между сектором Газа и Египтом, что дало ему фактический контроль над всей сухопутной границей Газы.

Граница с Египтом вдоль южного края была единственной сухопутной границей сектора Газа, которую Израиль не контролировал напрямую. Здесь расположен КПП «Рафах», через который Газа получала большую часть гуманитарных грузов. Также это был единственный переход, через который Минздрав Газы мог эвакуировать тяжелобольных и пострадавших для лечения в другие страны.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что почти 36 000 палестинцев были убиты в ходе наступления Израиля по всему сектору. Число мирных жителей, умерших от голода в эксклаве, возросло до 36.