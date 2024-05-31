В Казахстане ответили вице-спикеру Государственной думы Российской Федерации Петру Толстому, назвавшему казахский город Алматы «русской землей».

Депутат Мажилиса Мурат Абенов заявил, что слова вице-спикера Госдумы РФ «никак нельзя назвать соответствующими добрососедским и союзническим отношениям» между двумя странами.

«Несомненно, что и Россия, и Казахстан, являются независимыми и демократическими странами, где каждый имеет право на выражение своего мнения. Этим зачастую пользуются и разного рода провокаторы. Ведь за всеми не уследишь», — передает Tengrinews слова Абенова.

«Когда такие необдуманные заявления делает не просто депутат, а вице-спикер Государственной думы господин Толстой, считаю это абсолютно недопустимым», — добавил Абенов.

Мурат Абенов призвал российских коллег бережней относиться к дружбе двух соседних государств, назвав подобного рода заявления «безответственными».

«Хотелось бы призвать своих российских коллег, представляющих многонациональный народ России, бережно относиться к дружбе и сотрудничеству двух соседних государств. Нам не хотелось бы, чтобы казахстанско-российская дружба пострадала из-за подобных безответственных высказываний», — отметил Абенов.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в интервью Комсомольской правде назвал Алматы «нашим городом», призвав казахстанцев «не забывать», что в эпоху Российской империи город носил имя «Верный».

«Посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане отстраивания некого Казахского государства. [...] Я против того, чтобы они забывали, что Алматы — это город Верный. Наша, русская, казачья крепость», — заявил Толстой.