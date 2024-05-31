Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о повторном открытии пограничного перехода «Рафах» на юге Газы для доставки гуманитарной помощи. Это ключевой КПП, через который шла основная доля продуктов для населения эксклава.

В начале мая израильские военные захватили переход. Египетская сторона отказалась иметь дело с израильтянами, требуя, чтобы контроль над КПП вернули палестинцам. Каир отказывался быть соучастником военного вторжения Израиля в Рафах. С тех пор почти три недели переход был заблокирован.

25 мая Египет возобновил поставки помощи через переход Керем Абу Салим (Керем Шалом) в районе тройной границы между Израилем, Газой и Египтом. Соглашение о повторном открытии КПП Рафах было достигнуто в результате давления США на обе стороны, отмечает израильский канал Kan.

По его данным, Израиль согласился вывести свои войска из погранперехода, чтобы позволить его вновь открыть. При этом контроль над КПП перейдет от израильских военных международной организации, утверждает канал. Однако, поскольку организация пока не найдена, Израиль согласился временно передать контроль над погранпереходом палестинцам в Газе, которые доказали, что не имеют связей с ХАМАС. Подтверждения этого от Тель-Авива пока не было.

Дата повторного открытия перехода не сообщается.

29 мая Израиль отчитался о полном захвате Филадельфийского коридора — буферной зоны длиной 14 км вдоль всей границы Египта с Газой. В Каире ранее предупреждали, что появление израильских военных на нейтральной полосе будет нарушением мирного договора 1979 года.

30 мая портал Axios сообщил, что Тель-Авив представил Каиру свой план по передислокации израильских военных за пределы КПП «Рафах», чтобы не нарушать соглашение 1979 года.

Также, по данным издания, США на следующей неделе проведут трехстороннюю встречу с египетскими и израильскими сотрудниками служб безопасности в Каире по вопросам, касающимся границы Газы с Египтом.