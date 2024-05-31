В окружении президента Украины Владимира Зеленского все чаще звучат разговоры о «паранойе» политика в связи с предстоящим саммитом в Швейцарии.

Как пишет газета Financial Times (FT), Зеленский стал «более эмоциональным и нервным» из-за российского продвижения в Харьковской области и отказа Джо Байдена приехать на саммит в Берне.

Отношения между Вашингтоном и Киевом дошли до низшей точки с начала российского вторжения в Украину, отмечает издание. Один из источников газеты отмечает: Зеленский опасается, что США хотят начать мирные переговоры с Кремлем за спиной Украины.

«Зеленский думает, что они [США] хотят, чтобы война закончилась до американских выборов», — сказал собеседник FT.

Кроме того, в администрации украинского лидера раздражены тем, что Белый дом против ударов по российской территории.

Другие моменты, вызывающие обеспокоенность, связаны с расходящимися стратегиями относительно того, как Украина может добиться победы и как эта победа может выглядеть. По словам источников FT, в Белом доме недовольны тем, что Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце. Оба пользовались большим уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с официальными лицами США и ЕС.

Чиновники сообщили FT, что послы G7 предупредили Киев о том, что они считают эти отставки «разрушительными и нелогичными действиями».

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак поспешил заверить, что сообщения о похолодании в отношениях США и Украины не смогут сорвать мирный саммит или нарушить «непоколебимые» отношения Киева с Вашингтоном.

«Джо Байден — президент, который многое сделал для того, чтобы Украина вышла победительницей из этой войны. И поэтому мы надеемся, что он разделит с нами этот успех и примет личное участие в саммите», — подчеркнул Ермак.

Как выяснила газета, США предложат Украине соглашение о безопасности на фоне роста напряженности между союзниками. Соглашение, которое будет подписано в следующем месяце, направлено на то, чтобы успокоить киевских чиновников, опасающихся, что отношения с Вашингтоном достигли низшей точки.