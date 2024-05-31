Партия бывшего министра обороны Бени Ганца 30 мая внесла законопроект о роспуске кнессета. Этот шаг последовал за ультиматумом, который Ганц выдвинул в мае, требуя, чтобы Нетаньяху представил планы послевоенного устройства Газы. Дедлайн по этому ультиматуму истекает 8 июня. Если до этой даты Нетаньяху не даст ответа, то Ганц грозит выйти из коалиции.

Выход Ганца из правительства не сильно скажется на позициях премьера: его партия «Ликуд» и крайне правые союзники по-прежнему имеют большинство мест в кнессете. Однако сама тенденция вызывает немало опасений в правом лагере, пишут израильские СМИ. Законопроект от оппозиции показывает растущее напряжение в правительстве, к тому же примеру Ганца могут последовать и члены правого кабинета — достаточно найти шесть несогласных с политикой Нетаньяху, чтобы развалить действующее правительство.

Нетаньяху, который долгое время строил свою репутацию «ястреба» в области безопасности, столкнулся с растущим общественным недовольством после начала вторжения в Газу. Законодатели, в том числе из коалиции самого Нетаньяху, неоднократно критиковали политику премьера по отношению к палестинцам.

Ганц присоединился к военному кабинету вскоре после 7 октября и первоначально поддерживал израильское вторжение в Газу. Он до сих пор его поддерживает, однако призывает как можно скорее достичь соглашения с ХАМАС о перемирии, чтобы освободить израильских заложников. Кроме того, Ганц активно продвигает идею военного ответа «Хезболле» на севере Ливана.

В ответ на предложение о роспуске кнессета Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг повредит военным усилиям и нанесет «смертельный удар» попыткам освободить заложников.

Оппозиционная партия «Национальное единство» выступила со вторым заявлением, в котором обвинила Нетаньяху в политическом кризисе, но заявила, что еще есть время, чтобы найти какой-то компромисс.

После 7 октября Ганц стал главным политическим соперником Нетаньяху, и последние опросы общественного мнения показали, что политик получит наибольшее количество голосов, если досрочные выборы проведут прямо сейчас. Однако пока партия Ганца имеет всего 8 из 120 мест в кнессете.