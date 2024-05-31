Украина и Молдова неофициально договорились о продолжении транзита российского газа в Приднестровье по новому маршруту после окончания транзитного контракта между Нафтогазом и Газпромом 1 января 2025 года. Об этом сообщил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов в интервью Bloomberg.

Идея состоит в том, что Газпром будет поставлять газ в Турцию, а оттуда через Болгарию, Румынию и Украину в Приднестровье. Молдова, отказавшаяся от российского газа и перешедшая на закупки на европейском рынке, продолжает поставлять законтрактованный объем газа от Газпрома в Приднестровье.

«Мы не будем препятствовать транзиту, потому что не хотим создать кризис в регионе, тем более что он сразу станет проблемой всей Молдовы. Но мы не будем выступать государственным гарантом какого-то газового контракта», — сказал молдавский министр.

С мая 2022 года Украина прекратила транзит газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» из-за оккупации Россией северной части Луганской области. Газпром отказался переводить объемы на станцию «Суджа», в результате чего компания платит лишь две трети от предусмотренного контрактом, что составляет около $800 млн из $1,2 млрд в год.

В 2019 году Газпром и Нафтогаз подписали пятилетний контракт на транзит газа. В марте 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности предоставлять транзит газа из России после завершения контракта, если этого потребуют страны Евросоюза, такие как Австрия и Словакия. Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко выступил против продления транзита российского газа после 2024 года.