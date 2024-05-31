В ЮАР готовится крупнейший политический сдвиг со времен падения апартеида. Судя по предварительным результатам выборов, правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) может потерять свое большинство в парламенте — впервые за 30 лет.

Поддержка АНК составила 43,5%. У официальной оппозиционной партии, Демократического альянса (ДА) — 24,7% голосов, в то время как крайне левая партия «Борцы за экономическую свободу» (БЭС) — отколовшаяся от АНК — получила 8,9%.

Исследовательская группа CSIR смоделировала дальнейшие результаты выборов и пришла к выводу, что АНК получит менее 45% голосов в общенациональном опросе.

Избирательная комиссия Южной Африки имеет семь дней, чтобы объявить окончательные результаты в соответствии с законом. Однако обычно они объявляются раньше этого срока. В этом году комиссия назначила воскресенье, 2 июня, днем объявления окончательных результатов.

Если после подсчета всех голосов АНК останется ниже 50%, партия будет вынуждена вступить в коалицию с одной или несколькими партиями. В зависимости от того, насколько снизится ее поддержка, ей, возможно, придется заключить сделку с одной из более крупных оппозиционных партий, такими как ДА или БЭС, чтобы остаться у власти.

Еще одна отколовшаяся партия АНК, партия «Умконто ве Сизве» (МК), возглавляемая бывшим президентом Джейкобом Зумой, похоже, получит большинство в Квазулу-Натале, восточной прибрежной провинции.

Если АНК потеряет свое большинство, у партии будет 14 дней после объявления окончательных результатов для формирования нового правительства, прежде чем новый парламент должен будет собраться для избрания президента страны.

Главный вопрос — как коалиционное правительство будет вести себя в отношении Израиля и Палестины. В прошлом году ЮАР стала одним из главных критиков израильского вторжения в Газу. В декабре команда ЮАР подала иск в Гаагский суд ООН, обвиняя Израиль в геноциде.

Если АНК потеряет большинство и вступит в союз с одной из оппозиционных партий, ей, судя по всему, придется сгладить свой курс и отказаться от критики израильских военных преступлений в Газе.