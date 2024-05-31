Украина подтвердила, что Соединенные Штаты дали разрешение на ограниченное использование американского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает Guardian.

По словам Никифорова, администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории России, но только вблизи Харьковской области.

«Это значительно усилит нашу способность противодействовать российским попыткам наступать через границу», — отметил он.

В Министерстве обороны США заявление Никифорова не комментировали. Ранее в Минобороны США заявили, что Вашингтон не изменил свою официальную позицию относительно использования Украиной американского оружия по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что Украине необходимо мощное оружие большой дальности для поражения целей в глубине российской территории. По его словам, без этого «зеленого света» другие союзники, такие как Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое дальнобойное оружие.

«Поверьте нам, мы должны ответить. Они не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель», — подчеркнул Зеленский.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также настаивает на пересмотре ограничений на использование западного оружия для ударов по России, особенно на фоне пограничных боев в Харьковской области. Некоторые европейские государства уже открыто поддержали такую позицию.

«Право на самооборону включает право ударять по легитимным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны. Мы видим, как это четко видно сейчас в боях в Харьковской области, потому что российские войска находятся на территории России, атакуя на границе украинскую территорию», — пояснил Столтенберг.