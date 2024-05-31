Китай не направит своих представителей на конференцию по прекращению войны в Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично призывал китайского лидера Си Цзиньпина принять участие в этом мероприятии.

По словам источников агентства, Пекин принял решение не участвовать, так как не были выполнены необходимые условия, среди которых — приглашение на саммит как России, так и Украины для «равного участия всех сторон и честного обсуждения всех предложений». Эти требования ранее озвучивал МИД Китая.

Москва не была приглашена на конференцию, хотя Швейцария считает, что Россия должна быть вовлечена в процесс урегулирования конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина не хочет, чтобы Москва сорвала процесс. Российских представителей планируют привлечь через посредников на следующем этапе. Россия, в свою очередь, заявила, что не приняла бы участия даже при наличии приглашения, так как не намерена обсуждать вывод войск из Украины.

По данным швейцарского МИД, на саммит приглашены более 160 делегаций, и более 70 государств подтвердили свое участие, большинство на уровне глав государств и правительств.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит встречу по Украине из-за мероприятия по сбору средств на свою избирательную кампанию.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина проявить лидерство и приехать на саммит. Он подчеркнул важность достижения настоящего мира, а не временного прекращения огня.

Конференция по обсуждению путей прекращения войны в Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня.