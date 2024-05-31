ТУРЦИЯ
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Турция рассчитывает на Венгрию
Президент Эрдоган выразил надежду на поддержку Венгрии в возобновлении процесса вступления страны в Европейский Союз
Турция рассчитывает на Венгрию
Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
31 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также региональная и глобальная повестка дня.

Как сообщает Администрация турецкого лидера, Эрдоган выразил надежду, что Венгрия окажет поддержку Анкаре в возобновлении процесса вступления Турции в Европейский Союз в период председательства Будапешта в ЕС.

Кроме того, глава Турции поздравил Орбана с днем рождения и пожелал Венгрии успехов во время ее председательства в объединении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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