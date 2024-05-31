Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также региональная и глобальная повестка дня.

Как сообщает Администрация турецкого лидера, Эрдоган выразил надежду, что Венгрия окажет поддержку Анкаре в возобновлении процесса вступления Турции в Европейский Союз в период председательства Будапешта в ЕС.

Кроме того, глава Турции поздравил Орбана с днем рождения и пожелал Венгрии успехов во время ее председательства в объединении.