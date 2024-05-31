Уговоры об интеграции: ЕАЭС против ВТО

В ходе государственного визита в Ташкент президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) принесет пользу обеим сторонам. В общении с прессой он отметил: «Если такая экономика, как Узбекистан, присоединится к объединению, я думаю, объединение от этого только выиграет. Я думаю, нужно, чтобы и узбекская экономика выиграла».

При этом Путин подчеркнул, что Москва не оказывает давления на Ташкент в вопросе вступления в ЕАЭС.

«Мы никогда ни на чем не настаиваем. Интеграционные процессы, если вы имеете в виду ЕАЭС — прежде всего, конечно, мы об экономике говорим. Но участвовать или нет — это выбор любого суверенного государства исходя из интереса, прежде всего экономического интереса, и экономической целесообразности», — заявил президент РФ.

Однако стоит отметить, что подобные заявления выглядят как попытка смягчить восприятие реальной цели визита. Россия, испытывающая санкционное давление и экономические трудности, стремится расширить свое влияния в Центральной Азии, рассматривая присоединение Узбекистана к ЕАЭС и ОДКБ как стратегически важный шаг. Несмотря на слова о «добровольности» вступления, очевидно, что Москва стремится закрепить свои позиции в регионе и ослабить влияние западных стран, Турции и Китая в регионе.

Евразийский экономический союз на данный момент включает в себя Россию, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Основатели организации подписали договор о ее создании 10 лет назад — в мае 2004 года. Присоединение Узбекистана стало бы значительным шагом в усилении этой структуры и укреплении позиций России на постсоветском пространстве.

Таким образом, несмотря на уверения Путина в отсутствии давления, визит в Ташкент следует рассматривать как очередную попытку Москвы продвинуть свои геополитические интересы под предлогом экономической интеграции.

На фоне настойчивых уговоров со стороны России Узбекистан предпринимает активные шаги по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), что несравнимо более выгодно для страны. Процесс, начавшийся в далеком 1994 году и приостановленный в 2005 году, был возобновлен в 2020 году, и на сегодняшний день Узбекистан завершил переговоры с 11 странами. В ноябре сообщалось о подписании протоколов с тремя странами — Турцией, Монголией и Саудовской Аравией.

Президент Шавкат Мирзиёев не раз подчеркивал, что вступление в ВТО является приоритетом для страны в рамках стратегии удвоения экспорта. Эксперты сходятся во мнении, что членство в ВТО принесет Узбекистану значительно больше выгод, чем участие в региональных экономических союзах, контролируемых Москвой. Вступление в ВТО не только расширит доступ к мировым рынкам, но и улучшит инвестиционный климат, способствуя реализации масштабных реформ и устойчивому развитию экономики.

Таким образом, несмотря на маневры России, реальная выгода для Узбекистана лежит в направлении глобальной интеграции через ВТО, а не в ограничивающих объятиях ЕАЭС.

Инвестиции, которые дорого стоят

В последние годы Россия активно вкладывается в узбекскую экономику, стремясь укрепить свои позиции в регионе. Во время нынешнего визита Путина в Ташкент также были заключены ряд соглашений об инвестиционном взаимодействии двух стран. Стороны обсудили углубление стратегического партнерства, охватывающего политику, экономику и культуру, подчеркнув «исторический» характер визита Путина, как отметил Мирзиёев​​​​.

За кулисами этих высокопарных заявлений скрываются более циничные мотивы. Россия стремится с помощью Узбекистана обойти международные санкции. Узбекистан, по мнению международных наблюдателей, стал одной из основных стран-экспортеров санкционных товаров в Россию.

Для постсоветских стран участие в обходе санкций против России скорее представляет собой экономическую возможность заработать на проблемах Москвы, чем акт идеологической поддержки.

В случае Ташкента эти действия уже привлекли внимание Запада, и Узбекистан оказался под угрозой вторичных санкций за содействие России. США и ЕС уже включили ряд узбекистанских компаний в черные списки за помощь России в обходе ограничений.

Своими инвестициями в Узбекистан Россия пытается не только развивать экономическое сотрудничество, но и склонить Ташкент на свою сторону. Значительные вложения в узбекскую промышленность, инфраструктуру и энергетику направлены на укрепление экономических связей и создание зависимости Узбекистана от российских капиталов.

Кроме того, после начала российского вторжения в Украину и разрыва отношений с Западом, Путин отчаянно ищет новых покупателей российских углеводородов, в основном в странах «Глобального Юга». Недавний визит в Китай оказался не столь успешным: Си Цзиньпин отказался одобрить строительство нового газопровода «Сила Сибири – 2». В результате российский президент возлагает особые надежды на такие страны, как Узбекистан. В 2023 году «Газпром» начал поставлять в Узбекистан дополнительные объемы газа, высвободившиеся после прекращения поставок в Европу.

На прошедшей встрече российский президент также сумел продавить проект строительства атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, от которого Ташкент пытался отказаться последние годы, сделав ставку на развитие солнечной энергетики. Под давлением Кремля Узбекистан вынужден был согласиться на этот проект, что выглядит как явная уступка Москве. Кремль таким образом стремится сильнее привязать Узбекистан к своим интересам — технологически, экономически и даже с точки зрения безопасности.

Однако, несмотря на давление со стороны России, Узбекистан активно укрепляет связи с ЕС, Турцией и другими странами, стремясь диверсифицировать свои экономические связи. Война в Украине стала катализатором для более тесного сотрудничества между ЕС и Узбекистаном. Участие в системе GSP+ позволяет Узбекистану без пошлин экспортировать в ЕС ряд товаров, что стимулирует экономический рост и укрепляет связи с Европой​​.

Недавние визиты западных лидеров подчеркивают растущую важность Узбекистана для стран Запада. В апреле 2024 года Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании и нынешний министр иностранных дел, посетил Ташкент, чтобы расширить экономическое сотрудничество и поддержать региональную безопасность.

Французский президент Эммануэль Макрон также посетил Узбекистан, акцентируя внимание на инвестициях и экономических реформах. Визит Макрона, прошедший в ноябре 2023 года, включал в себя обсуждения расширения сотрудничества в торговле, экономике, инновациях и культуре. Были подписаны межправительственные и торгово-инвестиционные соглашения.

Мигранты и выход из идеологической орбиты Москвы

На прошедшей встрече Путина и Мирзиёева в Ташкенте российский президент пообещал создать достойные условия труда для граждан Узбекистана в России, понимая, насколько это важно для Ташкента. Москва старается манипулировать этим слабым местом: около одного миллиона узбекских граждан работают в России, находясь под чудовищным прессингом силовых структур.

Путин на встрече заявил, что Москва «ценит тот существенный вклад, который они [мигранты] вносят в развитие российской экономики». «И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны», — добавил глава РФ.

Осознавая уязвимость, Узбекистан активно помогает своим мигрантам находить альтернативные варианты, чтобы снизить зависимость от Москвы. В стране открываются языковые школы и тренировочные центры, готовящие мигрантов к работе в других странах.

Депрессия рубля и ухудшение экономических условий в России заставляют узбекских мигрантов искать более стабильные и выгодные условия труда за рубежом. В результате многие из них рассматривают возможность работы в Европе, Турции и других странах, где условия и заработная плата значительно лучше, чем в России​​. По данным опросов, около 50% узбекских мигрантов в России планируют покинуть страну в ближайшем будущем​​.

Кроме того, Россия активно пытается сохранить свое влияние в Узбекистане через идеологию «русского мира» и старые имперские концепты. Несмотря на то что президент Шавкат Мирзиёев посещал парад Победы 9 мая в Москве, в самом Узбекистане формируется независимый идеологический взгляд, который проявляется в различных инициативах и решениях, направленных на укрепление национальной идентичности и ослабление российского влияния.

К слову, президент Мирзиёев с самого начала конфликта в Украине занял нейтральную позицию, призывая к прекращению огня и мирному урегулированию. Узбекистан воздержался при голосовании в ООН по резолюции, осуждающей российское вторжение, но при этом поддержал суверенитет и территориальную целостность всех государств, включая Украину​​​​. Такая позиция позволяет Ташкенту балансировать между двумя мощными силами, не позволяя Москве полностью диктовать свои условия.