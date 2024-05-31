Итак, свершилось! Присяжные в суде Нью-Йорка вынесли вердикт в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Они признали политика виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплаты бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года. Этот исторический процесс на Манхэттене сделал Трампа первым бывшим президентом, признанным виновным в уголовном преступлении.

Трампа обвиняли в выплате 130 тыс. долларов Дэниелс через его бывшего адвоката Майкла Коэна, чтобы та молчала о предполагаемой интимной связи в 2006 году. Прокуроры утверждали, что Трамп сфальсифицировал документацию, оформив возмещение этих расходов Коэну как оплату юридических услуг. Трамп отрицал все обвинения и саму связь с Дэниелс.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения. Судья Хуан Мерчан, председательствующий на процессе, вынесет приговор 11 июля. Он поблагодарил присяжных за уделенное делу внимание. Процесс продолжался почти полтора месяца и включал допрос многочисленных свидетелей. Заключительные аргументы сторон прозвучали во вторник, а в среду присяжные начали обсуждение вердикта, который должен был быть единогласным.

Трамп продолжает заявлять о своем преследовании и называет себя «политическим заключенным». После выхода из зала суда Трамп заявил журналистам: «Это далеко не конец. Мы будем бороться до конца и победим». Он также обвинил администрацию Байдена в политическом преследовании.

Его сторонники и члены Республиканской партии также обещают стоять на его стороне до конца, несмотря на обвинения. История с вынесением вердикта Трампу — значимый момент в истории, а сам судебный процесс вызвал множество вопросов о его возможных последствиях. Согласно законам штата Нью-Йорк, бывший президент совершил ненасильственное преступление низшей категории E, что может привести к приговору от 16 месяцев до 4 лет тюрьмы. Однако эксперты считают, что маловероятно, что дело закончится тюремным сроком, учитывая отсутствие предыдущих уголовных преступлений у Трампа в этом штате. Также наверняка можно сказать, что Трамп не сможет амнистировать сам себя, если будет избран, так как это дело находится в компетенции штата.

Вопрос о том, сможет ли Трамп продолжить свою избирательную кампанию из тюрьмы, остается открытым. 14-я поправка к Конституции запрещает участие в выборах только тем, кто обвиняется в мятеже, что пока не относится к Трампу. Основатели нации оставили это решение на усмотрение избирателей. Многие эксперты также выражают скептицизм по поводу значимости этого дела и его юридических основ, которые опираются на необычную правовую теорию для предъявления обвинения в совершении тяжкого преступления за то, что обычно считается проступком. Безусловно, Трамп будет добиваться апелляции.

Тем не менее тюремный срок не исключен. Судья может приговорить Трампа к испытательному сроку, что также будет значительным ограничением. При испытательном сроке Трамп получит ограничение на свободу передвижения и будет обязан соблюдать строгие правила, иначе его отправят в тюрьму. Это также затруднит его участие в предвыборной кампании, так как он будет вынужден запрашивать разрешение на выезд за пределы штата. Если Трамп будет ограничен в своих перемещениях, это может серьезно повлиять на его избирательную кампанию, в то время как его соперник Джо Байден сможет свободно путешествовать по стране. В таких условиях Трампу придется вести кампанию из своей башни на Пятой авеню в Манхэттене, что может ограничить его возможности и влияние.

Команда Байдена, комментируя вердикт, подчеркнула, что «никто не стоит выше закона». Пресс-секретарь предвыборной кампании Байдена Майкл Тайлер добавил, что Трамп ошибочно полагал, что избежит последствий за свои действия.

Согласно вердикту, сокрытием важной информации Дональд Трамп совершил преступления с целью повлиять на президентские выборы 2016 года. Это свидетельствует о циничности экс-президента США, который готов пойти на нарушение закона и подстрекательство других ради политической выгоды. Эта готовность идти по головам — нарушать демократические нормы и закон ради своих целей — лежит в основе двух других уголовных дел против Трампа, которые связаны с более серьезными обвинениями в распространении лжи и участии в преступном сговоре с целью отмены выборов 2020 года. Его также обвиняют в ненадлежащем обращении с секретными документами национальной безопасности после ухода с должности; дважды он показывал секретные документы лицам, не имеющим права их видеть, согласно обвинительному заключению. Адвокатам Трампа удалось отложить три этих суда.

Бывший президент никогда не отличался высокой нравственностью, но факты, представленные на суде в Нью-Йорке, также выявили дополнительную информацию, которую общественность должна знать о неэтичном поведении Трампа в личной жизни и бизнесе. Прокуроры тщательно изложили детали выплаты: менее чем за две недели до выборов 2016 года Майкл Коэн, тогдашний адвокат и «решала» Трампа, заплатил актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс 130 тыс. долларов, чтобы она молчала о половой связи, которая, по ее словам, была у нее с Трампом в 2006 году.

Оплата как таковая не является незаконной. Незаконным это делает подделка деловых записей, чтобы скрыть ее истинную цель, что, по словам прокуроров, было сделано для того, чтобы скрыть «интрижку» от американского народа и помочь Трампу выиграть выборы. Прокуроры должны были доказать, что эта выплата была произведена по указанию Трампа и что экс-президент знал, что выплата была ложно указана как «юридические расходы» для сокрытия ее истинной цели. Представленные ими доказательства, как прямые, так и косвенные, показывали личное участие Трампа в схеме и его мотивацию.

Судья Мерчан относился к процессу крайне щепетильно, чтобы обеспечить Трампу справедливый суд. Например, он отказался позволить присяжным услышать сенсационные материалы, такие как аудиозапись Access Hollywood или последующие обвинения в сексуальных домогательствах против Трампа, которые могли бы поставить под сомнение беспристрастность суда и нарушить права обвиняемого. И все же на протяжении всего процесса судье приходилось сталкиваться с попытками Трампа подорвать правовую систему. Чтобы защитить ее целостность, судья Мерчан ограничил, что мог говорить Трамп, чтобы предотвратить его атаки и угрозы в адрес присяжных, свидетелей, судебного персонала и даже семьи судьи. Трамп неоднократно нарушал этот приказ и был оштрафован на 10 000 долларов за неуважение к суду. Только угроза тюремного заключения, казалось, наконец приструнила Трампа.

В конце концов присяжные выслушали доказательства, обсуждали более девяти часов и вынесли вердикт. Теперь мяч на стороне избирателей США: кандидат в президенты пытался саботировать выборы и уголовное правосудие — основополагающие элементы американской демократии. Опросы показывают, что обвинение может снизить его поддержку на 2-14 процентов в зависимости от исхода дела. Невосприимчивость американских избирателей к решению суда в отношении кандидата в президенты будет свидетельствовать о глубоком кризисе в политической системе страны и общественной деградации. Либо доверие к институтам находится на настолько низком уровне, что нарушения закона и избирательного процесса не в состоянии изменить предпочтений американцев, либо с обществом в целом что-то не так.

Да, в любой нормальной демократической стране подобный процесс похоронил бы всякие надежды кандидата на избрание не только президентом, но и на другие государственные посты. Но мы находимся на «земле чудес и возможносетй», где принципы морали и достоинства, как видно, не имеют значения для ультраправых радикалов, поддерживающих Трампа. Во время процесса у стен суда собирались толпы сторонников политика, включая сенаторов-республиканцев и членов Палаты представителей. Ущербность американской государственности и общества — давно не секрет. Предстоящие выборы лишь покажут, насколько ситуация критична.