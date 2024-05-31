Европейский Союз объявил о введении дополнительных санкций в связи с предполагаемыми поставками оружия из Ирана и Северной Кореи в Россию. В санкционные списки включены шесть физических и три юридических лица, связанных с поставками из КНДР, а также шесть физических и три юридических лица из Ирана, включая министра обороны.

В список внесены губернатор Приморского края Олег Кожемяко и российская «Восточная Стивидорная компания». Утверждается, что Кожемяко сыграл ключевую роль в организации визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию в сентябре прошлого года и передал ему образцы вооружения, что нарушает санкции ООН.

«Восточная Стивидорная компания» является оператором порта Восточный, через который, как утверждается, поступают военные грузы из КНДР. Также в санкционный список включены северокорейские граждане и компании.

На сайте ЕС опубликовано совместное заявление глав внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. В заявлении говорится о планах скоординировано вводить новые санкции в отношении КНДР за «незаконную передачу оружия из КНДР России для использования в нападении на Украину». Санкции также связаны с расширением ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

Ранее стало известно, что страны G7 продолжат вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и добывающие мощности страны. Представители стран блока также приветствовали решение ЕС направлять прибыль от российских суверенных активов в пользу Украины.

23 февраля Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списки попали физические и юридические лица, а также иностранные компании, которые, по мнению ЕС, поддерживают военно-промышленный комплекс России.