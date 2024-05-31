Агентство внутренней безопасности Швеции (SAPO) обвинило Иран в использовании шведских криминальных сетей для осуществления атак на критиков иранского режима и израильских объектов в стране. В частности, власти видят иранский след в недавних нападениях на посольство Израиля в Стокгольме.

Руководитель контрразведывательного подразделения SAPO Даниэль Стенлинг заявил, что спецслужба «может установить, что криминальные сети в Швеции используются Ираном в качестве посредника» для нападений. Он добавил, что существует связь между преступниками в Швеции и лицами, связанными с иранскими службами безопасности.

В королевстве уже несколько лет борются с насилием со стороны организованных преступных группировок, которые часто вербуют подростков из неблагополучных иммигрантских районов для совершения преступлений. В этом году полиция зафиксировала 85 перестрелок, в том числе 12 — со смертельным исходом. В прошлом году в результате 363 перестрелок 53 человека погибли и 109 получили ранения.

Две основные банды Швеции — сеть «Фокстрот» и ее соперник «Румба» — уже много лет участвуют в смертельных перестрелках по всему королевству. По данным Стокгольма, Иран использует эти преступные группировки, оставляя им «‎заказы»‎ на расправы с критиками Тегерана и оппозиционерами, укрывающимися в Швеции.

Стенлинг заявил, что нет причин изменять уровень террористической угрозы в Швеции. В прошлом году он был повышен до «высокого», четвертого из пяти уровней, впервые с 2016 года, после того, как шведские радикалы устроили публичные сожжения священной книги ислама Корана.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны всего мусульманского мира, в частности, со стороны Турции, которая отменила встречи по вопросу шведского вступления в НАТО до тех пор, пока Стокгольм не разберется в инциденте.