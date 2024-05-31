Согласно опросу Pew Research, большинство израильтян поддерживают военное вторжение правительства Биньямина Нетаньяху в Газу. Опрос показал, что 39% израильтян считают, что военные действия Израиля против ХАМАС в Газе были «адекватными‎»‎, а 34% считают, что армия не зашла достаточно далеко. Итого войну в эксклаве поддерживает 70% граждан Израиля.

При этом только 19% считают, что военные действия зашли слишком далеко.

Опрос проводился с 3 марта по 4 апреля, до того, как в результате израильских авиаударов погибли семь сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen, и до авиаудара в Рафахе в прошлые выходные, в результате которого погибли по меньшей мере 45 палестинцев.

С начала войны в Газе погибли более 36 тыс. палестинцев, однако все эти цифры никак не повлияли на уровень поддержки военного вторжения в израильском обществе.

Хотя мнения относительно военных действий расходятся, большинство израильтян выразили уверенность в том, что Израиль сможет достичь своих целей в борьбе с ХАМАС.

Однако среди опрошенных явно проявилась общая обеспокоенность по поводу продолжительности и масштабов войны. Опрос показал, что чуть менее 7 из 10 человек серьезно обеспокоены тем, что война продлится долго. Ранее в Генштабе Израиля допустили, что война затянется до конца года.

Лора Сильвер, заместитель директора по исследованиям в Pew, отметила, что результаты опроса показали: израильтяне в целом «‎‎оптимистично настроены» в отношении войны в Газе, хотя люди в израильском обществе воспринимают войну совершенно по-разному.

«Люди, которые положительно относятся к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, гораздо чаще говорят, что военный ответ в отношении ХАМАС был адекватным или не зашел достаточно далеко, чем те, кто относится к нему неблагоприятно», — подчеркнула Сильвер.

В ходе опроса среди израильтян не было четкого консенсуса относительно послевоенного будущего Газы. При этом более 40% считают, что после войны эксклавом должен управлять Израиль, а 18% сказали, что ответственность за Газу должна нести Палестинская администрация, которая управляет частями оккупированного Израилем Западного берега.