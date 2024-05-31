Шри-Ланка и Россия начинают переговоры для решения проблемы участия островитян в войне с Украиной на стороне России. Ранее в МИД Шри-Ланки сообщили, что как минимум 200 граждан страны вступили в ряды вооруженных сил РФ, не поставив в известность власти в Коломбо. Об их участии в конфликте стало известно после того, как на остров начали массово возвращать тела погибших на войне ланкийцев.

По словам замглавы МИД островного государства Тараки Баласурии, граждане Шри-Ланки, в основном бывшие военнослужащие, были «‎‎обманом завербованы» для поездки в Россию.

Чиновник отметил, что ланкийцев заманили обещаниями высоких зарплат и привилегий, включая получение российского гражданства. Им также якобы обещали, что их не направят на линию фронта, а поставят охранять склады и гаражи за пределами зоны боевых действий. Однако на деле ланкийцев направили в первых рядах для атак на Украину, утверждает представитель МИДа страны.

Баласурия заявил, что агенты, вербовавшие граждан Шри-Ланки, обещали, что ланкийцы получат свободу передвижения и право самим выбирать, где служить. Однако теперь ежедневно поступают жалобы на то, что граждан страны отправляют в самые горячие точки на линии фронта.

Российский посол в Коломбо Леван Джагарян заявил, что переговоры с представителями Шри-Ланки в Москве станут первым шагом к решению этой проблемы. Дипломат подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что если кто-то из иностранцев добровольно захочет присоединиться к российским вооруженным силам, то Кремль не будет иметь возражений против этого шага.

Формально ланкийцы имеют полное право служить в рядах иностранных армий, поскольку законы острова не запрещают этого.

В течение последних 40 лет Шри-Ланка поддерживала большую армию из-за длительной гражданской войны, которая закончилась в 2009 году. Однако после окончания многолетнего гражданского конфликта тысячи солдат увольняются со службы, жалуясь на маленькие зарплаты.

Беспрецедентный экономический кризис, начавшийся в 2022 году, вынудил многих жителей Шри-Ланки искать работу за границей. Это и привело к тому, что многие ланкийцы оказались в рядах вооруженных сил РФ. При этом поступали сообщения о том, что граждане островного государства воюют и в составе Вооруженных сил Украины, однако там их, судя по замечаниям МИД Шри-Ланки, заметно меньше.