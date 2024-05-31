В четверг верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выразил тревогу по поводу усугубляющегося кризиса беженцев в мире, подчеркнув необходимость срочных политических решений и соблюдения международного гуманитарного права.

«По нашим последним данным, число людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, насилия и преследований, достигло 114 млн. В следующем месяце мы обновим эту цифру. Она будет выше. Политические решения, необходимые для разрешения проблемы перемещения, очевидно, продолжают отсутствовать», - заявил Гранди на заседании Совета Безопасности ООН.

Ссылаясь на свой доклад в октябре, он отметил, что ситуация с кризисом беженцев с тех пор не изменилась, подчеркнув, что «если что-то и изменилось, то только в худшую сторону».

Касаясь вопроса несоблюдения международного гуманитарного права, Гранди осудил стороны конфликтов за игнорирование базовых правил ведения войны, что приводит к жертвам среди гражданского населения, сексуальному насилию и разрушению гражданской инфраструктуры. Он особенно подчеркнул критическую ситуацию в Газе, призвав к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и полному возобновлению гуманитарной помощи.

«Война в Газе также является трагическим напоминанием о том, что происходит, когда конфликты, а следовательно и кризис беженцев остаются без внимания», - добавил он.

Гранди призвал преодолеть политические ограничения и работать со всеми заинтересованными сторонами для поиска решений.

«Для десятков тысяч убитых в Газе, Украине, Судане, ДРК, Мьянме и во многих других местах уже слишком поздно. Но еще не поздно сосредоточить свои усилия и энергию на кризисах и конфликтах, которые остаются неразрешенными, чтобы они не разгорались вновь. Еще не поздно усилить помощь миллионам вынужденных переселенцев, чтобы они могли добровольно вернуться домой в безопасности и с достоинством. Еще не поздно попытаться спасти бесчисленные миллионы людей от бедствий войны», - подчеркнул Гранди.