Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело по факту расстрела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Дело рассматривает оказание услуг, выполненных без соответствия требованиям безопасности, говорится в документе.

«В одно производство с указанным уголовным делом [о теракте] соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщается в постановлении суда.

О подозреваемых в нарушении 238 статьи материал суда не сообщает.

Издание «Коммерсантъ» пишет, что потерпевшие усомнились в обеспечении владельцами «Крокуса» — Аразом Агаларовым и его сыном Эмином Агаларовым — противопожарных мер при строительстве.

Адвокат нескольких потерпевших Игорь Трунов заявил, что его подзащитные просили добиться возбуждения дела по этой статье.

Осужденных по ч. 3 ст. 238 российского уголовного кодекса может ждать до 10 лет лишения свободы.

На сегодняшний день по делу о теракте в концертном зале арестованы 12 человек. В их числе преимущественно граждане Таджикистана.

В результате нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2023 года погибли 145 человек и 551 пострадал.