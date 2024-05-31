Выступая перед семьями пленных, советник по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби сказал, что, по его мнению, правительство сможет пойти только на первый этап текущей сделки, обсуждаемой с ХАМАС, который включает освобождение 33 из 121.

«Первый этап сделки, гуманитарный этап, мы сможем осуществить в течение нескольких коротких месяцев... Я не верю, что этому правительству удастся завершить всю сделку. Это правительство не примет решение о прекращении войны ради возвращения всех пленных», - цитирует его слова израильский «12-й канал».

Газета Times of Israel сообщила, что Ханегби «оскорбил» родственников нескольких пленников во время бурной встречи, стенограмма которой попала в распоряжение израильского «12-го канала». Кроме того, по его словам, израильское правительство считает, что ХАМАС откажется освободить оставшихся пленных, если военные прекратят вторжение в эксклав.

В четверг ХАМАС заявил посредникам, что будет продолжать бойкотировать переговоры о прекращении огня, пока Израиль держит сектор Газа в осаде. Однако группа выразила готовность на сделку по освобождению пленных, если Израиль прекратит военные действия в Газе.

Комментарии Хангеби подтвердили, что Израиль настаивает на продолжении войны в Газе, даже если это означает, что все пленники не будут возвращены.

Переговоры о прекращении огня зашли в тупик 6 мая, когда ХАМАС согласился на предложение, выдвинутое Египтом и Катаром. Израиль отверг это предложение и той же ночью начал вторжение в Рафах, южный город Газы, где укрывались на тот момент около 1,5 млн палестинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Переговоры о прекращении огня должны были возобновиться на этой неделе, но во вторник ХАМАС заявил международным посредникам, что прекращает свое участие в них после удара Израиля по палаточному лагерю беженцев в минувшее воскресенье.