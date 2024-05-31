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Хуситы ударили авианосец США
Движение хуситов заявило о поражении американского авианосца «Эйзенхауэр» в Красном море
Хуситы ударили авианосец США
Reuters / Others
31 мая 2024 г.

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Эйзенхауэр» в Красном море в ответ на удары США и Великобритании по Йемену. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

В результате шести американских и британских ударов погибли 16 человек и 41 получил ранения, в том числе гражданские лица, заявил Сари в телеобращении в пятницу.

Удары в провинции Худайда были нанесены по порту Салиф, зданию радиостанции в районе Аль-Хоук, лагерю Галифа и двум домам, сказал Сари.

Вооруженные силы США и Великобритании заявили, что в четверг нанесли удары по целям хуситов в Йемене, чтобы помешать группировке и дальше нарушать судоходство в Красном море.

Центральное командование США заявило, что американские и британские войска поразили 13 целей в районах Йемена, контролируемых хуситами.

Минобороны Великобритании сообщило, что целью совместной операции были три объекта в портовом городе Худайда на Красном море, где, по его словам, находились беспилотники и оружие класса «земля-воздух».

«Как всегда, при планировании ударов была проявлена максимальная осторожность, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения или невоенной инфраструктуры», - заявили в ведомстве.

«Проведение ударов в темное время суток также должно было еще больше снизить любые подобные риски», — добавил представитель британского Минобороны.

Представитель хуситов Мохамед Абдельсалам заявил, что удары стали «жестокой агрессией» против Йемена в наказание за поддержку Газы.

Союзный хуситам Тегеран осудил удары как «нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена, <…> международных законов и прав человека».

«Агрессорские правительства США и Великобритании несут ответственность за последствия этих преступлений против йеменского народа», - заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Хуситы, контролирующие столицу и самые густонаселенные районы Йемена, с февраля атакуют суда США и Великобритании в Красном море в знак солидарности с палестинцами в войне Израиля против сектора Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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