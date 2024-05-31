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Кто объявил мобилизацию в Польше?
Государственное информагентство PAP дважды опубликовало новость про мобилизацию в Польше. Власти успокоили граждан — это были хакеры
Кто объявил мобилизацию в Польше?
Reuters / Others
31 мая 2024 г.

Государственное информагентство Польши PAP, вероятно, подверглось российской кибератаке в пятницу, заявил один из министров. Этому заявление предшествовала публикация агентством новости о начале военной мобилизации в стране.

«Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, направленной с российской стороны», - заявил министр цифровых технологий и заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский в интервью частной телекомпании Polsat News.

Он добавив, что расследованием занимаются спецслужбы, включая Агентство внутренней безопасности.

В новостной статье говорилось, что Польша мобилизует 200 тыс. человек для участия в боевых действиях в Украине.

«Фейковая новостная статья была опубликована дважды в пятницу - в 14.00 и 14.20», - сообщили в новостном агентстве.

«Оба раза она была отозвана. После первого отзыва она была опубликована вновь», — добавили в PAP, добавив что выясняют обстоятельства инцидента.

Российское посольство в Варшаве заявило, что ему ничего не известно об этом инциденте, и отказалось от дальнейших комментариев.

Варшава неоднократно обвиняла Москву в попытках дестабилизировать обстановку в Польше из-за ее роли в поставках военной помощи Украине, но российские официальные лица отвергали эти обвинения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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