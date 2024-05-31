ТУРЦИЯ
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Турция поддерживает единство Ливии
Президент Эрдоган на встрече с премьер-министром Дбейбой заявил о готовности Анкары всячески способствовать диалогу в Ливии
Турция поддерживает единство Ливии
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31 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре премьер-министра Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбу. На встрече обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Ливии, палестино-израильский конфликт и региональные вопросы.

Глава государства подчеркнул, что отношения между Турцией и Ливией развиваются во всех сферах. Он выступил за начало диалога для обеспечения единства и целостности страны с условием сохранения легитимности ливийского правительства, пообещав оказать Триполи всестороннюю поддержку.

Стороны также рассмотрели вопросы энергетического сотрудничества. Президент Турции указал на необходимость тесной координации для защиты общих интересов двух стран в Восточном Средиземноморье.

Турецкий лидер позитивно оценил решение Ливии подобно Турции присоединиться к делу против Израиля в Международном суде ООН по обвинению в геноциде палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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