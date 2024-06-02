Более 180 частных компаний за два года войны перешли под контроль государства. Изъятие имущества проходит через суды, но сами власти отрицают проходящие в стране процессы.

«То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным как бы компаниям, — ну правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях», — заявил президент РФ Владимир Путин.

В последнее время Генпрокуратура подала несколько десятков исков, касающихся изъятия частных активов в госсобственность. Российские предприниматели сообщают, что находятся на грани выгорания. Согласно различным опросам, почти треть из них испытывают тревогу на фоне неопределенности.

Один из громких случаев национализации предприятий связан с крупнейшим в России производителем макаронных изделий «Макфа». 23 мая был завершен переход его активов в собственность РФ. Владельцы компании давно живут за границей, им обоим предъявлены обвинения во взяточничестве.

Кроме того, Росимущество стало единоличным владельцем нескольких рыбопромышленных дальневосточных компаний, включая «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания». В собственность государства также перешел оператор такси «Городское эко такси». Общая стоимость активов составляет 21,8 млрд рублей.

В основном государство нацелено на предприятия, выпускающие продукцию военного назначения, а также активы эмигрировавших бизнесменов, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Валерий Карбалевич. Но встречаются и такие кейсы: летом прошлого года власти национализировали производителя туалетной бумаги ОАО «Сясьский ЦБК», который является одним из крупнейших в России производителей туалетной бумаги, салфеток и промышленной целлюлозы.

«Забирают имущество у нелояльных бизнесменов и передают их активы тем, у кого есть большая «крыша» в политическом руководстве, особенно в силовых структурах, — отмечает Карбалевич. — И я думаю, что с этим переделом собственности появится еще много ситуаций, где внутри элит будет возникать конфликт интересов».

Исключительный подход

После начала полномасштабной войны в Украине многие зарубежные компании приняли решение покинуть российский рынок. О своем уходе объявили крупные автоконцерны, табачные холдинги, бренды одежды, сети автозаправок и многие другие.

Тем не менее, по данным прошлого года, лишь около 20% из них удалось полностью вывести свои активы. Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются предприятия, включая подготовку бизнеса к продаже и поиск покупателя. Уйти западному бизнесу мешает и российское правительство.

Например, Москва ввела обязательную 50% скидку на продаваемые российским покупателям активы из «недружественных» стран и как минимум 15-процентный налог от рыночной стоимости активов в случае вывода иностранного бизнеса их страны.

Нередко активы компаний переходят во временное подчинение Росимущества, но затем они переходят в третьи руки. Так, гендиректором компании «Данон Россия», переданной под управление Росимущества, стал зампред правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

Крупный скандал произошел с компанией Carlsberg. Предприятие объявило о своем уходе в марте 2022 года и прекратило производство продукции на территории страны. Однако продать свои активы заводу не удалось – в июле прошлого года власти передали принадлежащий Carlsberg завод «Балтика» под временное управление Росимущества. Датская фирма с решением не согласилась и назвала эти действия «кражей».

В российском МИД вместе с тем заявляют, что страна не национализирует активы ушедших западных компаний, а вводит временное управление, которое не предполагает изменения права собственности. В ведомстве отметили, что это подтверждает «исключительно ответственный подход российской стороны к иностранным инвестициям».

«Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — заявил гендиректор Carlsberg.

Причины и последствия

Национализация — это не явление последних лет, отмечает в разговоре с TRT на русском вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

«Просто усложнение экономической ситуации привело к тому, что контролирующим органам пришлось более тщательно изучить процедуру приватизации тех или иных компаний на предмет наличия пороков, влекущих возврат активов государству», — поясняет эксперт.

По его словам, если не затрагивать отдельные юридические аспекты механизма такой национализации, например, исковой давности и оснований для оспаривания приватизации, то можно сказать о том, что наибольшей части предпринимателей абсолютно не о чем переживать. «Власти интересуют только стратегические предприятия, в управлении которых выявлена коррупционная составляющая вместе с неэффективным менеджментом», — считает Кузнецов.

Вместе с тем, по его словам, стоит согласиться с представителями РСПП, которые предлагают ввести более детальную регламентацию данной процедуры: «Например, в части размера компенсации инвесторам рыночной стоимости национализируемых активов, а также установления предельного срока, по истечении которого актив не может быть национализирован, но это предмет дальнейшего диалога бизнеса и власти».

Что касается зарубежных активов, то здесь главный мотив государства — отомстить западным странами за введение антироссийских санкций, подчеркивает политолог Валерий Карбалевич.

«Они пытаются продемонстрировать, что у них имеются рычаги давления, отмечает аналитик. — Да и в целом сегодня они не обращают на такой феномен как инвестиционный климат. В Москве плюнули на состоянии бизнес-процессов и действуют исключительно в рамках военной экономики. Все ресурсы брошены на то, чтобы помочь стране выиграть войну, а на все остальное власти закрывают глаза».