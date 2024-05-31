ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина обрастает союзниками
В пятницу президент Украины подписал двусторонние соглашения о безопасности с Норвегией, Швецией и Исландией
Украина обрастает союзниками
Reuters / Others
31 мая 2024 г.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заключил долгосрочные соглашения о безопасности со Швецией, Норвегией и Исландией. Эти договоренности, подписанные в Стокгольме, довели число двусторонних соглашений, подписанных Киевом с западными странами, до 15.

В совместном заявлении лидеры северных стран и президент Украины заявили:

«Мы будем совместно стремиться к увеличению производственных мощностей Украины и наших собственных для удовлетворения потребностей Украины в боеприпасах решающего действия».

В рамках последней сделки Швеция передаст Украине два самолета наблюдения ASC 890 для обнаружения приближающихся крылатых ракет и БПЛА и распознавания целей в воздухе и на море, а также весь свой парк гусеничных бронетранспортеров.

«Вы буквально сражаетесь не только за свою собственную свободу, но и за нашу свободу и безопасность», - сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Однако Стокгольм пока не будет передавать Украине истребители «Грипен» производства компании «Сааб», поскольку еще идет дискуссия, должен ли Киев вместо них получить истребители F-16 производства США.

С Норвегией было подписано 10-летнее соглашение о безопасности, которое дополняет существующую программу двусторонней помощи, предусматривающую выделение 7 млрд долларов в течение пяти лет в виде комбинированной военной и гуманитарной помощи.

Согласно дополнительному соглашению, Норвегия, сосед России в Арктике, сосредоточится на потребностях морской и воздушной обороны и будет открыта для размещения производства норвежской оборонной промышленности в Украине, что рассматривается как способ ускорить доставку оборонных поставок.

Норвегия является родиной Nammo, ведущего европейского производителя боеприпасов, а также Kongsberg Gruppen, которая производит усовершенствованную ракетную систему класса «земля-воздух» (NASAMS), стоящую на вооружении ВСУ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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