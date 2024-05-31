Президент США Джо Байден заявил, что Израиль предложил «всеобъемлющее» предложение о прекращении огня, которое положит конец боевым действиям в секторе Газа.

Выступая в пятницу в Белом доме, Байден сказал, что Катар передал ХАМАС трехфазное предложение, которое включает «полное и всеобъемлющее прекращение огня» в Газе.

Байден сказал, что первый шестинедельный этап предложения включает в себя полное прекращение огня на всей территории Газы и вывод всех израильских войск из всех населенных пунктов. Президент США также упомянул обмен пленными между Израилем и ХАМАС .

Палестинцы смогут вернуться во «все районы Газы», пообещал Байден, и каждый день в эксклав будут въезжать 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

Второй этап будет включать в себя переговоры о «постоянном прекращении военных действий» в Газе. По словам Байдена, полное прекращение огня на первом этапе будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС и Израиль будут вести переговоры.

Байден сказал, что Египет, Катар и США будут гарантами сделки. Третий и последний этап будет включать в себя восстановление Газы.

«На данный момент ХАМАС больше не в состоянии провести еще одно 7 октября», - сказал Байден.

Он добавил, что «палестинцы пережили настоящий ад, слишком много мирных жителей было убито».