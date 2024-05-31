Канцлер Германии Олаф Шольц призвал избежать «большой войны» с Россией. Об этом он заявил в пятницу, в тот же день, когда правительство ФРГ разрешило Киеву использовать немецкое оружие против целей в пределах РФ.

«Поддерживая Украину, мы должны в то же время помнить о том, как предотвратить эскалацию, которая может привести к войне между Россией и НАТО. Я хочу дать понять, что этого не достичь без благоразумия и здравомыслия. Этого нельзя достичь без предварительного рассмотрения всех мер и их значения в контексте угрозы эскалации», - заявил Шольц на съезде католической церкви в Эрфурте в пятницу, 31 мая.

«Мы должны избежать большой войны - войны между Россией и НАТО. В то же время мы должны обеспечить Украине возможность защищать свой суверенитет и независимость», — отметил немецкий канцлер.

Канцлер напомнил, что Германия предоставила помощь украинской обороне на сумму 28 млрд евро.

«Это насущно необходимо. Они должны иметь все это, чтобы иметь возможность защищаться», - подчеркнул Шольц.

В своем заявлении представитель правительства ФРГ отметил, что разрешение Германии использовать ее оружие для поражения целей внутри РФ связано с текущей ситуацией в Харьковской области.