Президент США Джо Байден в пятницу представил трехэтапное израильское предложение о прекращении огня в Газе в обмен на освобождение израильских пленников. «Пришло время завершить эту войну», — заявил Байден, имея в виду боевые действия в секторе Газа, где, по последним данным, погибли более 36 тыс. палестинцев.

Первый этап сделки предусматривает шестинедельное прекращение огня, во время которого израильские силы выйдут из всех населенных районов Газы, а часть пленников будет освобождена в обмен на сотни палестинских заключенных. В этот период палестинские граждане смогут вернуться в свои дома, и ежедневно в эксклав будет доставляться 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

Второй этап предполагает обмен всех израильских пленников, включая мужчин-солдат, и полный вывод израильских сил из Газы. Вступит в силу постоянное прекращение огня.

Третий этап включает в себя масштабный план восстановления Газы и возвращение останков погибших пленников семьям.

ХАМАС получил предложение через Катар и выразил готовность «позитивно и конструктивно» взаимодействовать с любым предложением, включающим постоянное прекращение огня, вывод израильских сил, восстановление Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен заключенными.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что переговорная группа уполномочена представить сделку, настаивая, что война не завершится до достижения всех целей, включая возвращение всех пленников и «уничтожение военных возможностей ХАМАС».

Израильская армия сообщила, что ее силы «завершили операции» в районе Джабалия на севере Газы и продолжают продвигаться в Рафах на юге.

Вспышка насилия началась 7 октября, когда движение ХАМАС организовало внезапную атаку на юге Израиля, в результате чего погибли 1200 человек. Затем Израиль вторгся в сектор Газа, и с тех пор война продолжается уже 8 месяцев. Израиль подвергается критике за нарушение правил ведения войны, убийство мирного населения, этнические чистки, а также за препятствия, создаваемые для доставки гуманитарной помощи в эксклав.

Против Израиля продолжаются судебные дела: в Международном суде ООН по иску ЮАР ведется расследование в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров ХАМАС.

Переговоры о прекращении огня, посредниками в которых выступали Египет, Катар и другие страны, неоднократно срывались. Байден призвал израильское руководство противостоять давлению со стороны тех, кто настаивает на продолжении войны «бесконечно», подразумевая ультраправых соратников Нетаньяху по коалиции. Президент США призвал израильтян не упустить шанс на прекращение огня, отметив, что недопустимо «упустить этот момент».

Война в Газе ставит Байдена в сложное политическое положение. Он долгое время поддерживал Израиль, но прогрессивные элементы Демократической партии все больше выражают недовольство из-за страданий мирных жителей Газы. По оценкам палестинских властей, с начала атак Израиля погибло более 36,280 человек и более миллиона человек столкнулись с голодом.

Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен обсудил предложение с коллегами из Иордании, Саудовской Аравии и Турции, подчеркнув, что каждая страна должна оказать давление на ХАМАС для принятия сделки. Лидеры Сената США и Палаты представителей пригласили Нетаньяху выступить перед Конгрессом.

Прошлая неделя была омрачена израильским авиаударом по Рафаху, в результате которого погибли 45 палестинцев. «Палестинский народ перенес чистилище в этой войне», — заявил Байден.