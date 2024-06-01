Лидер террористической организации ФЕТО и главный организатор вероломной попытки переворота Фетхуллах Гюлен был похищен из центра организации в Пенсильвании, где проживал с 1999 года. Об этом утверждает племянник главы организации Эбуселеме Гюлен. После этого заявления стало известно, что визиты посетителей в особняк Гюлена, служивший центром террористической организации, были прекращены, а проживающие в примыкающих к особняку гостевых домиках покинули свои помещения.

Местные жители подтвердили, что в центр уже давно никто не приезжает, и сообщили о возможной продаже особняка. Сам особняк, расположенный в предгорьях массива Поконо на северо-востоке Пенсильвании, назывался близкими к ФЕТО средствами массовой информации Golden Generation Worship & Retreat Center («Центр поклонения и ретрита «Золотое поколение»).

На снимках с дрона, опубликованных турецким информационным агентством «Анадолу», видно, что на автостоянке возле особняка Фетхуллаха Гюлена, где раньше не было ни одного свободного места, припаркованы всего несколько автомобилей, а около шестидесяти гостевых домиков, примыкающих к особняку, полностью обезлюдели. Охранники, ранее круглосуточно дежурившие на входе, отсутствуют.

По словам Эбуселеме Гюлена, его дядя удерживается в неизвестном месте приближенными к главарю лицами, включая Джевдета Тюркйолу, известного как «черный ящик» организации. Гюлен-младший считает, что его дядя должен раскрыть правду о попытке переворота 15 июля 2016 года.

Сторонники ФЕТО разделились во мнениях относительно местонахождения и состояния здоровья Гюлена. Некоторые считают, что он находится в уединенном доме из-за своего здоровья, другие поддерживают версию о похищении.

Джевдет Тюркйолу, занимающий высокое положение в структуре ФЕТО, ранее обвинялся в коррупции и конфликтах внутри организации. Сообщалось, что он перевел деньги организации на свой личный счет и владеет множеством домов и предприятий.