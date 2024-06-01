В ночь на 1 июня российская армия вновь атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщили украинские ведомства.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские войска нанесли удар по базе отдыха в Харьковской области. Пострадали 12 человек, среди которых восемь детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс.

Также, по словам Клименко, российский дрон атаковал маршрутный автобус в Никополе Днепропетровской области, ранив четырех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверо пострадавших от обстрела находятся во Львовской области.

Экстренные службы Украины сообщили, что ракетный удар пришелся по жилому сектору Балаклеи в Харьковской области, где в двух домах возник пожар.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате российской атаки повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Все пожары были ликвидированы.

Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что в результате атаки на объект критической инфраструктуры возник пожар, пострадавших нет.

Частная энергетическая компания ДТЭК заявила, что российская армия обстреляла две ТЭС компании, серьезно повредив оборудование. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за последние два с половиной месяца.

Воздушные силы украинской армии сообщили, что Россия выпустила по Украине 53 ракеты различных типов и 47 ударных беспилотников. Из них удалось сбить 35 ракет и 46 дронов.

Российское Минобороны сообщило, что армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Ведомство заявило, что эти атаки являются ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.