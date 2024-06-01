В ночь на субботу около ста человек в черной одежде и масках, вооруженные дубинками, попытались прорваться в офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Единого национального движения», основанного Михаилом Саакашвили.

Об этом инциденте рассказал председатель парламента Леван Хабеишвили, находившийся в здании с малолетним сыном. Он показал журналистам разбитые окна и камни, которые нападавшие бросали в офис. Охрана здания оказывала сопротивление, и столкновение у дверей продолжалось около часа. После этого погромщики уехали на нескольких десятках автомобилей, оставленных неподалеку.

Полиция Грузии начала следствие по делу о нападении на офис партии, возбуждено дело по статье о повреждении или уничтожении имущества. Пока о задержании подозреваемых не сообщалось.

Леван Хабеишвили утверждает, что погром организован правящей партией «Грузинская мечта» и что в нем якобы участвовали сотрудники силовых структур, включая бойцов спецназа МВД. Политик считает, что нападение свидетельствует о страхе властей перед протестом против закона «О прозрачности внешнего влияния», который в Грузии сравнивают с российским законом «об иноагентах». «Единое национальное движение» активно критикует этот законопроект.

Правящая партия «Грузинская мечта» пока не комментировала заявления Хабеишвили и сам инцидент.

Ранее премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе призвал пересмотреть отношения с США и обвинил их в попытках организовать революцию в стране.