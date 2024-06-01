Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил выставку, посвященную палестинскому вопросу и злодеяниям Израиля, в рамках 31-го совещания и оценочной встречи правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре.

Председатель Комитета по правам человека правящей партии Хасан Басри Ялчын проинформировал главу государства о выставке.

На показ были выставлены материалы о злодеяниях Израиля, а также знаменитом выступлении президента Эрдогана на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2009 году, известного по фразе «one minute». Эрдогана сопровождали его супруга Эмине Эрдоган, бывший председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман, глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун и другие официальные лица.

В информационной записке Комитета по правам человека AK Parti подчеркивается, что Израиль с момента своего основания расширяет свои территории путем оккупации и угнетения, продолжая проливать невинную кровь. С 7 октября 2023 года Израиль систематически атакует Палестину, что привело к гибели более 36 тыс. человек.

«Турция с самого начала стоит на стороне наших палестинских братьев и разделяет их страдания, — говорится в записке. — Палестина — наша красная линия, и Израиль постоянно ее нарушает».

На выставке представлены четыре видео, рассказывающие о длительных угнетениях Израиля, жестокой политике в отношении Палестины с 7 октября, о дружбе между Турцией и Палестиной, помощи Турции и протестах, а также о позиции президента Эрдогана по палестинскому вопросу.

«При любых обстоятельствах мы будем продолжать поддерживать наших палестинских братьев и решительно отстаивать палестинское дело», — отмечается в записке.