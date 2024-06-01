Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен обжаловать обвинительный вердикт присяжных, сделавший его первым президентом США, признанным виновным в совершении уголовного преступления. Однако ему придется ждать вынесения приговора, намеченного на 11 июля.

Выступая в вестибюле небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, Трамп вновь заявил, что судебное разбирательство было «подстроено», чтобы помешать его попытке вернуться в Белый дом. По его словам, своим примером он доказал, что «ни один американец не застрахован от политически мотивированного преследования».

«Если они могут сделать это со мной, то могут сделать это с любым человеком», – заявил Трамп в 33-минутной речи под аплодисменты сторонников. Республиканский кандидат на выборах 2024 года не стал отвечать на вопросы журналистов.

«Мы обжалуем эту аферу», – добавил он.

У Трампа будет 30 дней с даты вынесения приговора, чтобы подать апелляцию. Обвинение в фальсификации деловой документации, по которому Трамп был осужден, предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Другие осужденные по этому преступлению зачастую получали более короткие сроки, условное наказание или штрафы.

Однако, по мнению бывшего прокурора Нью-Йорка Ребекки Ройфи, публичная критика Трампа в адрес присяжных и свидетелей во время процесса, которая побудила судью Хуана Мерчана назначить штраф в размере 10 тыс. долларов, может подтолкнуть судью к назначению более сурового наказания.