«Африканский национальный конгресс» (АНК), правящая партия в ЮАР с 1994 года, впервые после окончания апартеида не получила абсолютного большинства голосов на парламентских выборах, которые прошли на этой неделе.

По данным почти всех подсчитанных бюллетеней, АНК набрал 40% голосов, центристский «Демократический альянс» – 22%, а партия бывшего президента Джейкоба Зумы, созданная в декабре 2023 года – 15%. Явка на выборы составила более 58%.

Эксперты связывают снижающиеся результаты АНК с бедностью и безработицей, которые особенно сильно влияют на темнокожее большинство страны, составляющее 80% населения и традиционно поддерживавшее АНК. Партия обвиняется в упадке качества государственных услуг, коррупции и кризисе с электричеством.

АНК пока не заявлял о возможных коалициях в случае потери большинства. Левые партии, занявшие третье и четвертое места, обещают национализировать часть экономики ЮАР, что может отпугнуть инвесторов.

«Демократический альянс» заявил о готовности к коалиции с АНК, но сначала намерен провести переговоры с группой малых партий, с которыми уже заключено предвыборное соглашение. Всего в выборах участвовали более пятидесяти партий.

Если АНК вступит в союз с одной из оппозиционных партий, ей, вероятно, придется сгладить свой курс и отказаться от критики израильских военных преступлений в Газе.

В течение двух недель после объявления результатов парламент должен избрать президента страны. С 2018 года этот пост занимает Сирил Рамафоса от АНК.