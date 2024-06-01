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Навальная заручилась поддержкой Макрона
Юлия Навальная рассказала о встрече с президентом Франции, где Эммануэль Макрон подтвердил свою поддержку всех правозащитников
Навальная заручилась поддержкой Макрона
Юлия Навальная встретилась с президентом Франции Эмануэлем Макроном / Фото: Instagram Юлии Навальной / Others
1 июня 2024 г.

Юлия Навальная, вдова оппозиционера Алексея Навального, встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Навальная сообщила в соцсетях, отметив, что обсуждала с Макроном, как Франция может помочь гражданскому обществу в России и за ее пределами в борьбе с правлением Владимира Путина.

«Благодарна ему, что он понимает: в России много людей, которые против войны, и им нужна помощь и поддержка», — написала Навальная.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон выразил соболезнования в связи с неоправданной смертью Алексея Навального, который находился в заключении в России. Президент Франции подтвердил поддержку всех правозащитников со стороны его страны.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля. По официальной версии, смерть наступила по естественным причинам. Соратники Навального считают, что его убили по распоряжению российских властей.

После гибели мужа Юлия Навальная пообещала продолжить его дело. Позже она встретилась в Брюсселе с лидерами Евросоюза и выступила на заседании Совета ЕС по международным делам, призвав усилить санкционное давление на сторонников российского президента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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