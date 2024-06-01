Глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Германия должна ускорить подготовку к обороне и привлечь к службе сотни тысяч резервистов в ответ на действия России. Об этом Штрак-Циммерманн сказала в интервью изданию медиагруппы Funke.

Штрак-Циммерманн, являющаяся также спикером по вопросам обороны от «Свободной демократической партии», назвала Россию угрозой для безопасности Германии и призвала активизировать 900 тыс. резервистов.

«Путин готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада. Поэтому мы должны стать способными к обороне как можно скорее», – считает политик.

По ее словам, Россия производит только оружие, а школьные учебники изображают Германию как агрессора. Детей младших классов учат обращаться с оружием, что, по мнению Штрак-Циммерманн, пугает.

Она также раскритиковала тот факт, что Бундесвер десятилетиями не регистрировал солдат, ушедших с активной службы в резерв.

«Если бы мы могли привлечь хотя бы половину из них в качестве резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием», – отметила она.

По данным объединения резервистов Бундесвера, сейчас в Германии насчитывается около 900 тыс. резервистов в возрасте до 65 лет. Недавно председатель объединения Патрик Сенсбург также предложил зарегистрировать всех бывших военнослужащих Вооруженных сил Германии для обеспечения внутренней безопасности, национальной обороны и обороны НАТО.

Призыв Штрак-Циммерманн прозвучал на фоне проблем Бундесвера с поиском достаточного количества солдат. В конце прошлого года их количество сократилось до 181 500 человек, тогда как по плану к 2031 году численность вооруженных сил Германии должна вырасти до 203 тыс. военнослужащих.