Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что победа президента РФ Владимира Путина в войне сделает президента США слабым. По его мнению, это подорвет не только авторитет американского лидера, но и институциональность США, лишив их мирового лидерства.

В интервью The Guardian Зеленский выразил уверенность, что Путин не остановится на Украине и пойдет дальше в случае успеха. Он также раскритиковал намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине через уступки Путину, что может угрожать как Украине, так и международной позиции США.

«Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Например, давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия голыми руками не сможет воевать с многомиллионной армией. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Каким лидером в мире будет этот президент США?» — заявил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что в случае победы Путина США утратят свое влияние, и на мировую арену выйдут другие авторитарные лидеры. «И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война», — добавил он.

Следует отметить, что Трамп неоднократно высказывался против увеличения помощи Украине, предлагая предоставлять ее в виде кредитов. В мае 2023 года он утверждал, что может закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом США. Вместе с тем, согласно американским СМИ, Трамп недавно заявил на встрече с потенциальными спонсорами своей предвыборной кампании, что «разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай на Тайвань».