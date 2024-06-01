Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику с 3 по 5 июня 2024 года по приглашению своего китайского коллеги Ван И. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Турции.

В ходе предстоящих переговоров планируется обсудить двусторонние отношения между Турцией и Китаем. Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Планируется также встреча Фидана с турецкими гражданами, проживающими в Китае. После переговоров в Пекине Фидан посетит столицу Синьцзянь-Уйгурского автономного района Урумчи и город Кашгар.

В 2023 году объем двусторонней торговли между Турцией и Китаем превысил 48 млрд долларов, что делает Китай первым по величине торговым партнером Турции в Азии и третьим в мире. Как стало известно из дипломатических источников, в связи с этим экономические и торговые отношения будут ключевыми на переговорах министра Фидана в Китае.

Основное внимание будет уделено достижению более сбалансированной и устойчивой структуры двусторонней торговли, а также возможностям инвестиций из Китая в Турцию, особенно в области передовых технологий.

Также будут обсуждаться вопросы согласования инициатив «Один пояс, один путь» и «Срединного коридора Восток-Запад» через Каспий, что особенно важно в свете текущих событий в Украине, Газе и Красном море, влияющих на глобальные цепочки поставок и транспортные коридоры.

Энергетика, гражданская авиация и туризм также будут на повестке дня. Турция, следуя политике единого Китая, подчеркнет важность суверенитета и территориальной целостности Китая.

Кроме того, Турция намерена поднять вопрос о защите основных прав и свобод уйгуров и их благополучии в Китае.

Турция и Китай имеют схожие взгляды по палестинскому вопросу. На переговорах, наряду с обсуждением событий в Украине и Азиатско-Тихоокеанском регионе, будут обсуждаться шаги, необходимые для достижения постоянного прекращения огня в Газе.

Китайский лидер Си Цзиньпин на 10-й министерской конференции Форума сотрудничества Китая и арабских стран заявил о поддержке создания полностью независимого палестинского государства на основе границ 1967 года, а также поддержке полного членства Палестины в ООН. Он также выступил за проведение международной мирной конференции.