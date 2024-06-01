Уровень воды в реках на юге Германии продолжает подниматься, и в нескольких районах Баварии уже объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает Spiegel.

Пфаффенгофен-ан-дер-Ильм стал пятым муниципалитетом в Баварии, где объявили чрезвычайное положение из-за наводнения, вслед за Гюнцбургом, Аугсбургом, Айхах-Фридбергом и Ной-Ульмом. В районе города Бургвальден под Аугсбургом прорвало дамбу, а в муниципалитете Бабенгаузен частично исчезла мобильная связь.

В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома покинули по меньшей мере 150 человек. В зоне стихийного бедствия работают государственные службы и волонтерские спасательные организации.

Уровень воды в реках начал подниматься после обильных ливней, которые начались в пятницу и могут продолжаться до конца текущих суток. О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад.

Такое явление вызвано нетипичным движением влажных воздушных масс с юга на север, что напоминало феномен перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.

Напомним, что катастрофические наводнения на северо-западе Германии в июле 2021 года привели к гибели более 180 человек.

В кантоне Тургау на северо-востоке Швейцарии из-за сильных ливней местные власти предупреждают о значительном риске наводнений из-за разлива рек Рейн и Тур. Сообщения о непогоде также поступали из соседних кантонов, где пожарные службы 200 раз выезжали на вызовы из-за воды в зданиях или затопленных дорог.