Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур на конференцию «Диалог Шангри-Ла» (Shangri-La Dialogue), где планирует встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудить поддержку Украины.

Зеленский заявил, что приехал, чтобы заручиться поддержкой Азиатско-Тихоокеанского региона накануне мирного саммита, запланированного на 15-16 июня в Швейцарии.

«Глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием», — написал Зеленский в Telegram.

Президент Украины проведет несколько встреч, включая встречи с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Восточного Тимора Хосе Рамуш-Орта и сингапурскими инвесторами.

Организатор конференции Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил, что Зеленский примет участие в дискуссионной сессии в воскресенье под названием «Переосмысление решений для глобального мира и региональной стабильности».

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать мирный саммит в Швейцарии, который, как он надеется, обеспечит поддержку для вывода российских войск и восстановления границ Украины 1991 года.

Это вторая поездка Зеленского в Азию с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В мае 2023 года он принял участие во встречах G7 в Японии.

Конференция «Диалог Шангри-Ла», ежегодно проводимая в Сингапуре, завершится 2 июня.