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ДнепроГЭС «в критическом состоянии»
Крупнейшая гидроэлектростанция Украины находится «в критическом состоянии» после российских ударов, заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров
ДнепроГЭС «в критическом состоянии»
ДнепроГЭС «в критическом состоянии» / Фото: Офис Генпрокуратуры Украины / Others
1 июня 2024 г.

Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположенная в Запорожье, была среди объектов энергетики, подвергшихся ракетным ударам российских войск в ночь на 1 июня. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

Фёдоров заявил, что ДнепроГЭС находится «в критическом состоянии» и в настоящее время не вырабатывает электроэнергию. В результате ударов также было перекрыто движение по плотине ГЭС, соединяющей берега Днепра. Фёдоров отметил, что движение по плотине не будет открыто в выходные дни, и призвал использовать другие мосты через Днепр в Запорожье.

ДнепроГЭС уже была целью российских ракетных ударов в ночь на 22 марта. Тогда одна ракета попала в опору ГЭС-2, разрушив подкрановые балки и повредив машинный зал и оборудование. Пострадала и ГЭС-1, но угрозы прорыва плотины не было.

Всего в ночь на 1 июня в результате российских ударов повреждения были нанесены двум ГЭС, двум ТЭС и другим объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Сообщалось об около 20 пострадавших.

По данным Воздушных сил украинской армии, Россия выпустила по Украине 53 ракеты различных типов и 47 ударных беспилотников. Из них удалось сбить 35 ракет и 46 дронов. Во время атаки польские истребители были подняты в воздух для возможных перехватов ракет, если бы они попали в польское воздушное пространство. Удары наносились в том числе по западной Украине, недалеко от польской границы.

Российское Минобороны сообщило, что армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Ведомство назвало атаки ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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