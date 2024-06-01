Лейбористская партия Великобритании может получить почти 500 мест в Палате общин по итогам досрочных выборов 4 июля, в то время как консерваторы, находящиеся у власти, потеряют почти все мандаты. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра Electoral Calculus.

Опрос, охвативший более 10 тыс. человек, учитывает избирательную систему Великобритании, где всех 650 депутатов избирают по одномандатным мажоритарным округам. Согласно анализу, лейбористы могут получить от 476 до 493 мест, обеспечивая себе подавляющее большинство в 300 голосов в Палате общин. Это будет рекордная победа, превышающая даже успех Тони Блэра в 1997 году, когда лейбористы имели 419 мандатов.

Консерваторы, имеющие сейчас большинство в 345 мандатов, рискуют опуститься до 66-72 мест, что может стать худшим поражением партии на выборах в ее истории. В Electoral Calculus также отметили, что многие министры действующего правительства, включая министра внутренних дел Джеймса Клеверли и министра обороны Гранта Шаппса, могут не пройти в парламент. Премьер-министр Риши Сунак сохраняет преимущество лишь в три процентных пункта над кандидатом-лейбористом.

Либерал-демократическая партия, согласно прогнозу, может получить от 39 до 59 мест и стать третьей по величине партией в Палате общин. Евроскептическая правая партия Reform UK, по прогнозу, не получит ни одного мандата.

Electoral Calculus заключает, что в случае оправдания прогнозов лейбористы, вероятно, будут находиться у власти не менее десяти лет, поскольку ни одна партия с таким огромным большинством не проигрывала следующих выборов.

В мае британский премьер-министр Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля, на фоне опросов, показывающих увеличение преимущества лейбористов над консерваторами на 30 процентных пунктов.