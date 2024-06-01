Министерство иностранных дел Турции решительно осудило нападение на репортера телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя в США во время его репортажа о террористической организации ФЕТО. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Мы осуждаем нападение на репортера телеканала CNN Türk в Вашингтоне Юнуса Паксоя, совершенное во время его репортажа о террористической организации ФЕТО», — подчеркивается в сообщении МИД Турции.

Анкара полна решимости привлечь к ответственности как непосредственных исполнителей нападения, так и его возможных организаторов. «Предпринимаются необходимые шаги перед американскими властями, чтобы лица, совершившие и организовавшие это нападение, предстали перед судом», — заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

*** 22:11

Журналист CNN Türk и Hürriyet Юнус Паксой стал жертвой нападения со стороны члена террористической организации ФЕТО во время выполнения своих журналистских обязанностей в США. Инцидент произошел в месте, где, по утверждениям, проживал и пропал главарь террористической организации ФЕТО.

По словам Паксоя, нападавший направил на него автомобиль. Журналист отреагировал фразой: «Что ты делаешь? Ты с ума сошел?». После этого нападавший вышел из машины и ударил по камере. Паксой вызвал полицию и вышел в прямой эфир, где рассказал о случившемся: «Я позвонил в 911. Полиция скоро будет здесь. Я подам жалобу. Здесь имело место покушение на жизнь, поскольку он направил на меня автомобиль. Есть факт нападения. Прибыли три сотрудника полиции штата. Один был детективом, а остальные — офицерами полиции. У меня на руке царапина, на шее тоже царапины. Рубашка порвана. Я показал им прямой эфир CNN Türk. Предъявил свои документы, они сделали записи».

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выразил свои пожелания скорейшего выздоровления Юнусу Паксою. «Как я сказал господину Паксою во время нашего разговора после подлого нападения, которому он подвергся, пусть никто не сомневается, что наши соответствующие ведомства будут следить за этим вопросом и предпримут все необходимые шаги в американских компетентных органах, чтобы те, кто причастен к этому подлому нападению, понесли заслуженное наказание, — заявил Алтун. — Мы будем продолжать бороться с террористами, враждебными Турции, где бы они ни находились. Мы благодарны журналистам, стремящимся к истине, за их вклад в эту борьбу».