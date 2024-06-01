Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в финальном матче Лиги чемпионов по футболу, который прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 2:0 благодаря голам Даниэля Карвахаля на 74-й минуте и Винисиуса Жуниора на 83-й минуте. Это уже 15-й титул для «Реала», что делает его рекордсменом по количеству побед в турнире.

Для «Боруссии» это был третий финал Лиги чемпионов. В 1997 году дортмундцы победили туринский «Ювентус» (3:1), а в 2013 году проиграли мюнхенской «Баварии» (1:2).

Финальный матч также стал прощальным для 35-летнего полузащитника «Боруссии» Марко Ройса и 34-летнего хавбека «Реала» Тони Крооса.