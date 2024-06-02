Преступления Израиля в Рафахе

Международный суд ООН предписал Тель-Авиву «немедленно прекратить военную операцию в Рафахе» в секторе Газа в связи с ухудшающимися условиями жизни в городе и пустить на территорию группу международных инспекторов для расследования сообщений о геноциде палестинцев. Вердикт вынесли после обращения в суд ЮАР, 13 из 15 судей поддержали это решение, против — выступили представители Израиля и Уганды.

Волна международной критики захлестнула Израиль после авиаудара, нанесенного 26 мая. Как утверждают в Тель-Авиве, целью атаки были два высокопоставленных представителя ХАМАС — Ясин Рабиа и Халед Нагар и сам удар должен был иметь точечный характер.

Однако он вызвал сильный пожар в палаточном городке, где находились мирные жители. Авиаудар стал одним из самых смертоносных с начала боевых действий в Газе — число погибших и пострадавших достигает 300 человек. Жертвами атак израильской армии в секторе Газа за весь период войны стали свыше 36 тыс. человек.

Как рассказали западным СМИ очевидцы, «людей извлекали из огня в немыслимом состоянии, вытаскивали разорванных на куски детей».

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш в очередной раз осудил Нетаньяху, подчеркнув, что «жертвами атаки стали десятки ни в чем не повинных мирных жителей, которые всего лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта». А его заместитель Мартин Гриффитс отметил в секторе Газа не осталось «безопасных мест», а операция в Рафахе приведет к «бойне». Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини добавил, что Рафах стал «адом на земле».

По данным БАПОР, около 1 млн из почти 1,5 млн человек, прежде находившихся в Рафахе, покинули его после того, как Тель-Авив усилил атаки.

В Евросоюзе допустили введение санкций против Израиля. В США в свою очередь задумались над возможностью прекратить военные поставки своему союзнику.

В ЕС задумались над санкциями против Тель-Авива

Тем временем в Израиле произошедшее назвали лишь «трагической случайностью».

В Тель-Авиве инициативу Международного суда предсказуемо осудили, причем как в правительстве, так и в оппозиции. По словам бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, Международный суд таким образом «предоставил каждой террористической организации на земле идеальный способ избежать наказания за убийства».

Также представители израильских властей, которые в последнее время раздирают противоречия, на удивление единодушно выступили против решения Международного уголовного суда (МУС), который выписал ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

К слову, в ХАМАС одобрили вынесенное решение. По словам члена политбюро организации Усамы Хамдана, пока Израиль не выполнит предписание Международного суда, никакие переговоры с ним невозможны.

Власти Израиля в свою очередь настаивают, что в стране есть сильная и независимая судебная система, способная самостоятельно разобраться в том, соответствуют ли действия руководства законам и правилам ведения войны.

Решение МУС, впрочем, продемонстрировало острый раскол мирового сообщества, поскольку США возмутились такой инициативой, пообещав рассмотреть вопрос о введении санкций против суда, в то время как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд стран ЕС и Глобального Юга поддержали этот вердикт.

Международный суд дал Израилю месяц на выполнение необходимых предписаний. Если Израиль не пойдет на это, то суд будет вправе на уровне Совбеза ООН поднять вопрос о санкциях против Тель-Авива.

С одной стороны, у израильтян есть союзник в лице Вашингтона, обладающий правом вето в Совете Безопасности, с другой — президент США Джозеф Байден также выступает за прекращение операции в Рафахе.

Нетаньяху токсичен для Байдена

В настоящее время в Америке в разгаре предвыборная кампания, а среди избирателей Байдена есть как пропалестински, так и произраильски настроенные граждане. Чтобы переизбраться на второй срок в ноябре, Байдену нужны симпатии обеих этих категорий.

Слепая поддержка Тель-Авива становится все большим политическим риском для нынешнего американского президента. Война, начатая Израилем в секторе Газа, уже расколола на два лагеря Демократическую партию и ее электорат. В то время как умеренный электорат симпатизирует Израилю, представители левого крыла активно критикуют Байдена за то, что он поощряет «аморальное поведение своего союзника».

Одна из главных критиков Тель-Авива в Демократической партии — конгрессвумен израильского происхождения Рашида Тлаиб назвала удар по Рафаху преднамеренным, подчеркнув, что израильские власти не могут «случайно убивать огромное число детей и их семей вновь и вновь, а потом называть это ошибкой».

Во многих вузах США проходят акции в поддержку Палестины. Так что продолжение войны в секторе Газа представляет серьезную угрозу для переизбрания Байдена. Его позиции в колеблющихся штатах — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине сравнялись с шансами Дональда Трампа.

Тем временем в Израиле один из лидеров оппозиции Бени Ганц активно раскачивает кресло под премьером Нетаньяху. Он подал в секретариат правительства законопроект о создании государственной следственной комиссии о расследовании обстоятельств событий 7 октября 2023 года.

Если Кнессет примет этот документ, над Нетаньяху нависнет серьезная угроза. Его уход с поста премьера стал бы идеальным сценарием для Байдена и многих израильских политиков, которые не хотят ссориться с Вашингтоном. Однако Нетаньяху известен своей способностью в обстановке политической турбулентности усидеть в своем кресле.