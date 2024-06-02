Два ультраправых израильских министра заявили, что выйдут из правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если он осуществит сделку по освобождению заложников, предложенную президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич.

Бен Гвир сказал, что его партия «распустит правительство» и назвал план о перемирии «победой терроризма и угрозой безопасности государства Израиль». Он добавил: «Согласие на такую сделку - это не полная победа, а полное поражение».

Смотрич же заявил, что он «не будет частью правительства, которое согласится на предложенный план». «Мы требуем продолжения войны до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен и все заложники не вернутся», — написал радикальный министр на X, добавив, что выступает против возвращения перемещенных жителей Газы на север эксклава и массового освобождения палестинских заключенных.

Как известно, недавно президент США Джо Байден выступил с планом из трех этапов, направленным на прекращение войны в Газе и освобождение израильских пленников. По словам Байдена, израильское правительство уже согласилось с этим планом. Пресс-служба правительства Израиля заявила, что страна не отказывается от планов «полного уничтожения ХАМАС», но действительно предложила «контуры» соглашения, направленного на освобождение пленников.

ХАМАС получил предложение через Катар и выразил готовность «позитивно и конструктивно» взаимодействовать с любым предложением, включающим постоянное прекращение огня, вывод израильских сил, восстановление Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен заключенными.

Первый этап сделки предусматривает шестинедельное прекращение огня, во время которого израильские силы выйдут из всех населенных районов Газы, а часть пленников будет освобождена в обмен на сотни палестинских заключенных. В этот период палестинские граждане смогут вернуться в свои дома, и ежедневно в эксклав будет доставляться 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Второй этап предполагает обмен всех израильских пленников, включая мужчин-солдат, и полный вывод израильских сил из Газы. Вступит в силу постоянное прекращение огня. Третий этап включает в себя масштабный план восстановления Газы и возвращение останков погибших пленников семьям.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Газы, с начала войны 7 октября в Газе погибли по меньшей мере 36 379 человек, еще 82 407 были ранены.