Чили присоединится к иску, который ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге против Израиля по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщил президент Чили Габриэль Борич.

«Я решил, что Чили присоединится и поддержит дело, возбужденное ЮАР против Израиля в Международном суде в Гааге в рамках Конвенции ООН о геноциде. Я поручил командам МИД подготовить письменное изложение наших аргументов», — заявил Борич.

Президент отметил, что Чили возмущено «неизбирательными и абсолютно несоразмерными» действиями израильских военных против мирных жителей в секторе Газа, особенно в отношении палестинских женщин и детей.

При этом Борич подчеркнул, что его страна также осуждает атаки ХАМАС и требует от палестинской группировки освободить пленников.

ЮАР подала иск в ООН в декабре 2023 года с обвинением против Израиля в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. В январе 2024 года Международный суд ООН поддержал большинство срочных мер, запрошенных ЮАР, включая обязательство Израиля гарантировать, что его вооруженные силы не совершат геноцид и обеспечат доставку гуманитарной помощи и базовых услуг населению Газы.

Решение суда было промежуточным, и судьи еще должны вынести вердикт по ключевой части иска ЮАР — происходил ли геноцид в секторе Газа. Как отмечают эксперты, окончательные решения по таким делам обычно занимают годы.

Ранее о своем участии в иске ЮАР против Израиля в Международном суде ООН также объявила Турция.