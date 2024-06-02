В Белгородской области замглавы Корочанского района Игорь Нечипоренко погиб при детонации снаряда, пострадали глава района Николай Нестеров и несколько чиновников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений — Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, — получили незначительные ранения», — добавил он. По его словам, все пострадавшие находятся на рабочем месте и получили медицинскую помощь.

Также стало известно, что при обстреле города Шебекино пострадали шесть жителей. Пятеро из них находились в автобусах, один — на улице. У всех пострадавших осколочные ранения конечностей, все они госпитализированы. Местное МЧС сообщило об обстреле около 8:00.

Во время утренних обстрелов других районов Белгородской области погибших и пострадавших не было, однако повреждены дома и автомобили в селах Севрюково, Зеленая Поляна, Шишино и поселке Майском Белгородского района. В поселке Ивня Ивнянского района из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля коммерческого здания, никто не пострадал.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года прифронтовые регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Одним из наиболее остро ощутивших на себе бремя войны российских регионов стала Белгородская область.