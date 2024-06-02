Украина получила подтверждение участия 106 стран мира в Саммите мира, который пройдет 15 июня в Швейцарии, сообщил президент Владимир Зеленский на конференции «Диалог - Шангри Ла» в Сингапуре. «У нас есть подтверждение 106 стран мира. И это на высоком уровне: на уровне лидеров, на высоком уровне представителей своих стран», — отметил он.

Однако, по словам Зеленского, Россия и Китай пытаются помешать проведению саммита. «Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите», — рассказал Зеленский.

Он также подчеркнул различие в позициях США и Китая по Саммиту мира: «Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент [США Джо Байден] будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. Китай, к сожалению, наоборот — работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями», — сказал глава Украины.

Президент также подчеркнул необходимость политического давления на Россию: «Мир должен быть твердым, давить политически на Россию, по-другому остановить Путина невозможно, только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия».

Украина ожидает, что участники саммита разработают план действий по свободному судоходству, ядерной и энергетической безопасности, а также обмену пленными. Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на него не приглашали.