КНДР направила в Южную Корею более 600 воздушных шаров с мусором, включая сигаретные окурки и пластиковую упаковку. Местные силовые структуры начали собирать и проверять содержимое после приземления шаров. В час в воздухе появлялось примерно 20-50 новых шаров, и они приземлялись в разных районах, включая Сеул.

Акции такого рода начались на этой неделе. Пхеньян называет отправку мусора «искренним подарком» и ответом на шары с пропагандистскими материалами, которые запускает Южная Корея. В общей сложности приземлилось уже около 900 таких шаров. К шарам привязывали различные виды мусора, включая окурки, куски пластика и тканей, бумагу. Опасных веществ найдено не было, но местным жителям предписано не трогать шары и вызывать силовиков.

Власти Южной Кореи пригрозили ответными мерами на такие «иррациональные провокации». The Guardian напоминает, что Южная Корея действительно отправляет в КНДР шары с материалами против Ким Чен Ына, флешками, деньгами и рисом.

Северная и Южная Корея использовали воздушные шары для пропаганды еще во времена Корейской войны 1950-х годов. В настоящее время активисты и северокорейские перебежчики, живущие в Южной Корее, отправляют в КНДР антиправительственные листовки, деньги, а также запрещенные газеты и книги с помощью воздушных шаров.

В 2018 году лидеры обеих стран договорились прекратить такие акции, но южнокорейские активисты продолжили запуски, несмотря на запрет, введенный в 2020 году. Позднее Конституционный суд Южной Кореи отменил закон, криминализировавший эту деятельность, признав ее свободой самовыражения.