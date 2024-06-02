ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Резня в Газе – главный вопрос повестки дня Турции
Президент Турции заявил о непрекращающемся угнетении палестинского народа и поддержке усилий по признанию независимого палестинского государства
Президент Эрдоган: Резня в Газе – главный вопрос повестки дня Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
2 июня 2024 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заключительной речью на мероприятии Партии справедливости и развития в Кызылджахамаме. Президент выразил соболезнования в связи с обрушением трехэтажного здания в стамбульском Кючюкчекмедже и заявил, что в связи с инцидентом начато расследование.

Глава государства подчеркнул, что резня в Газе остается главным вопросом на повестке дня Турции. «Палестинский народ уже 76 лет подвергается угнетению. Резня в Палестине продолжается непрерывно 76 лет. Палестинские дети убиваются уже 76 лет. Турция выступает против этого угнетения на всех платформах. Никакое давление, угроза или наглость не изменят этого», — отметил турецкий лидер, заверив, что Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев.

Президент отметил, что ХАМАС принял перемирие, тогда как Нетаньяху расширил политику оккупации. По словам Эрдогана, ХАМАС и палестинский народ не только защищают свою территорию, но и защищают Анатолию от бреда про «землю обетованную».

«Отправка помощи в Газу продолжает беспрерывно. Мы активно поддерживаем усилия по признанию независимого палестинского государства. Число стран, признающих Палестину, достигло 147. Увеличение этого числа станет самым значимым ответом на оккупационную политику Израиля», — сообщил глава Турции.

Президент также заявил, что Турция сорвала планы окружить страну поясом террора и продолжает борьбу с терроризмом. «Мы осушим болота терроризма и уничтожим тех, кто покушается на жизнь граждан», — заявил он. Президент Эрдоган подчеркнул, что террористическим организациям нет места на севере Сирии и Ирака.

В ходе выступления президент отметил успехи Турции в экономике, энергетике и туризме, подчеркнув, что в этом году Турция стремится установить рекорд в туристическом секторе с доходом в 60 млрд долларов. Эрдоган заверил, что проблема инфляции будет решена и Турция снова добьется однозначных показателей инфляции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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